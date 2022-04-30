Москва, 30 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Вашингтон будет поддерживать модернизацию армии Молдавии, сообщил сенатор США Стив Дейнс на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

В пресс-службе оборонного ведомства рассказали о состоявшейся встрече министра и сенатора Стива Дейнса, находящегося с визитом в Молдавии.

«Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии», — рассказали в минобороны.

Стороны обсудили региональную безопасность и двустороннее сотрудничество.