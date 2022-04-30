Ростов-на-Дону, , 19:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершены работы по праздничному оформлению площадей, парков, скверов, фасадов зданий к майским праздникам. Об этом 30 апреля сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону 9 мая Donland.ru

«На улицах, площадях и скверах города появились красочные панно, сотни флаговых композиций, объемные конструкции, фотозоны. При оформлении Ростова активно использовались главные символы праздника — орден Отечественной войны с гвоздикой, георгиевская лента и звёзды Победы», — написал Логвиненко в своём телеграм-канале.

Глава администрации Ростова-на-Дону пожелал всем праздничного настроения и хорошей погоды в длинные майские выходные дни.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на организацию и проведение мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, выделено более 15 млн рублей. На украшение Ростова-на-Дону — города воинской славы — ко Дню Победы власти выделили 9 млн рублей.