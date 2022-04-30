Москва, 30 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Появление органа по противодействию дезинформации в США станет признаком, наблюдаемым при диктатуре. Об этом заявила бывший член конгресса США Тулси Габбард в эфире Fox News.

Headlinepolitics.com Тулси Габбард

«Подобное можно наблюдать при диктатуре… — приводит слова американского политика РИА Новости. — И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей».

Габбард уверена, что новый орган власти станет заниматься пропагандой и цензурой.