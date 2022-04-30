Мадрид, , 19:38 — REGNUM 30 апреля итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», стал первым тренером в истории, выигравшим все чемпионаты топ-5 лиг Европы.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

Сегодня мадридский «Реал», разгромив «Эспаньол» со счетом 4:0, досрочно стал победителем чемпионата Испании сезона 2021/22. Забитыми мячами отметились Родриго (33’ Марсело, 43’), Марко Асенсио (55’ Эдуардо Камавинга) и Карим Бензема (81’ Винисиус Жуниор).

Ранее итальянский специалист выигрывал итальянскую Серию А с «Миланом» в 2004 году, Английскую Премьер-лигу — с «Челси» в 2010 году, французской Лигу 1 — с «Пари Сен-Жермен» в 2013 году, немецкую Бундеслигу – с мюнхенской «Баварией» в 2017 году.