Челябинск, , 19:37 — REGNUM Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Челябинска в Сочи с задержкой более чем в 25 часов. Эта информация приведена на онлайн-табло аэропорта столицы Южного Урала.

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Изначально вылет должен был состояться 29 апреля в 19:45 по местному времени. Затем его перенесли на 19:25 30 апреля и позднее на 21:00. Вылетел самолёт в 21:09.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной задержки мог стать туман. Об этом спишут СМИ.

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