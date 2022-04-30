Челябинск, 30 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Челябинска в Сочи с задержкой более чем в 25 часов. Эта информация приведена на онлайн-табло аэропорта столицы Южного Урала.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Изначально вылет должен был состояться 29 апреля в 19:45 по местному времени. Затем его перенесли на 19:25 30 апреля и позднее на 21:00. Вылетел самолёт в 21:09.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной задержки мог стать туман. Об этом спишут СМИ.