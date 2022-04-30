Анкара, 30 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Новый турецкий штурмовик будет иметь более продвинутые характеристики, чем F-35. Об этом заявил замглавы управления оборонной промышленности Сердар Демирель.

F-35

Он рассказал, что первый полёт HÜRJET совершит в 2023 году. При этом истребитель будет иметь лучше характеристики, чем американский F-35.

«В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, мы являемся мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов», — сказал Демирель.

Ранее США уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей F-35.