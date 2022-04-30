Элиста, 30 апреля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 23 человека, выздоровели 20 ковид-пациентов. Такие данные приводит региональный минздрав 30 апреля.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В настоящее время лечение в госпиталях Калмыкии получают 50 пациентов с COVID-19, из них состояние троих человек оценивается как тяжёлое. В республике задействовано два ковид-стационара.

Всего в Калмыкии выявили 51 154 носителя коронавируса, выздоровели 50 017 человек. Справиться с COVID-19 не смогли 839 пациентов.