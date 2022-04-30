Ростов-на-Дону, , 19:26 — REGNUM 26-летний житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудников службы судебных приставов (ст. 295 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 30 апреля.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Следователи полагают, что 29 апреля злостный неплательщик набросился с ножом на троих судебных приставов, прибывшим по месту его проживания с целью исполнения решения суда о выселении. В результате два человека госпитализированы. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Из квартиры подозреваемого изъяты вещественные доказательства случившегося. Назначены судебно-медицинские, генетические и криминалистические судебные экспертизы, в том числе по изъятым предметам.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.