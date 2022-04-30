Ростов-на-Дону, , 19:24 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал уверенную победу в Волгограде над местной «Динамо-Синарой». Первый матч четвертьфинала России завершился со счётом 22:34 в пользу гостей площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

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«Не могу сказать, что было сложно. Но не думали, что в первом тайме игра сложится именно так. Команда давно не была на этой площадке, немного времени понадобилось на адаптацию. Во второй половине встречи в конце концов показали, что мы можем на самом деле: в большей степени за счет обороны, переходов и контратак. Расслабляться нельзя, ведь впереди нас ждут еще сильнее команды», — отметила старший тренер ростовчанок Татьяна Березняк.

Ответная встреча с волгоградской командой состоится 5 мая в Ростове-на-Дону на площадке дворца спорта.