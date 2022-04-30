Берлин, 30 апреля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц посетит Киев. Визит запланирован на 2 мая. Об этом 30 апреля сообщает Bild.

Michael Lucan Фридрих Мерц

Ранее члены Бундестага проголосовали за расширение военной помощи Украине. При этом Мерц вопреки курсу канцлера ФРГ Олафа Шольца выступает за увеличение поставок вооружения Киеву.

Оппозиционер призывает германское правительство к решительным действиям по данному вопросу.

Отметим, Украину уже посетили ряд германских политических деятелей. В частности, визит нанесли глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия), глава комитета по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот (Социал-демократическая партия Германии).