Манчестер, Великобритания, 30 апреля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» футбольный клуб «Лидс Юнайтед» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу сыграет с «Манчестер Сити». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Football.ua Габриэл Жезус

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Хуниор Фирпо, Паскаль Стрейк, Робин Кох, Стюарт Далла, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Рафинья, Родриго.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Натан Аке, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус.

В последнем матче АПЛ с «Уотфордом» бразильский нападающий Габриэл Жезус отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей, став тем самым лучшим игроком 34-го тура чемпионата.