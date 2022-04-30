Хельсинки, 30 апреля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. России усилит военное присутствие у границ Финляндии после вступления страны в НАТО. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Ilta-Sanomat.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Саули Ниинистё

Он прокомментировал слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости укрепления границ с Финляндией и Швецией после вступления их в НАТО.

«Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента Путина», — сказал Ниинистё, предположив, что Россия будет группировать и создавать новые базы, войска и вооружения в этом районе, а также усилить военное присутствие в Балтийском море.