Донецк, , 19:08 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 100 снарядов и мин. Об этом 30 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

По последним данным, трое мирных жителей в ДНР получили ранения от обстрелов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Горловку в ДНР обстреляли представители ВСУ.