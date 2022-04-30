Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в центральном матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Иван Сергеев.

«Локомотив»: Гильерме, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Марк Мампаси, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Максим Петров, Рифат Жемалетиднов, Гирано Керк, Вильсон Изидор.

На данный момент «Зенит», набрав 58 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41-м очком располагается пятью позициями ниже.