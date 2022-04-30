Москва, , 19:06 — REGNUM Посол России в Молдавии Олег Васнецов и глава миссии ОБСЕ в республике Клаус Нойкирх выступили за сохранения формата переговоров по Приднестровью. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе посольства.

Флаг Приднестровья Tony Bowden

Сейчас используется формат в переговорах «5+2», предусматривающий участие Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России и Украины, а также наблюдателей от Евросоюза и США.

В посольстве рассказали, что Васнецов и Нойкирх обсудили последние события в стране и регионе.

«Собеседники выразили решительное стремление сохранить существующий переговорный формат «5+2» в целях поиска мирного решения приднестровского конфликта», — говорится в заявлении.