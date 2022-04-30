Салехард, , 19:06 — REGNUM В Салехарде 30 апреля на улице Зои Космодемьянской горела квартира на седьмом этаже. Погибла женщина, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Горящая спичка Yarnews.net

Трагедия произошла около 7:00 часов (5:00 мск). При пожаре погибла 27-летняя женщина. В ликвидации огня участвовали 16 человек и четыре единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара.

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