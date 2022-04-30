Кудымкар, Пермский край, , 19:03 — REGNUM Житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края осуждён за убийство двоих мужчин к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено 19 апреля 2021 года. Пьяный гражданин посчитал, что местные жители похитили его личные вещи и телефон, явился в частный дом, чтобы найти похищенное, а затем избил двоих мужчин палкой. Один пострадавший скончался в тот же день, а второй — на следующий.

Суд назначил 46-летнему гражданину 18 лет заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.