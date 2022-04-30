Кудымкар, Пермский край, 30 апреля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края осуждён за убийство двоих мужчин к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено 19 апреля 2021 года. Пьяный гражданин посчитал, что местные жители похитили его личные вещи и телефон, явился в частный дом, чтобы найти похищенное, а затем избил двоих мужчин палкой. Один пострадавший скончался в тот же день, а второй — на следующий.

Суд назначил 46-летнему гражданину 18 лет заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.