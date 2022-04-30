Краснодар, 30 апреля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. 26-летний российский центральный защитник «Краснодара» Егор Сорокин с оценкой 8.16 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар» — «Ростов» (2:1).

ФК «Краснодар»

За проведенное на поле время Егор Сорокин совершил два выноса с линии ворот, одной успешной обводкой и тремя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач защитника составила 72%.

В текущем сезоне Егор Сорокин принял участие в 23-х турах чемпионата России, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Сорокин выступает за «Краснодар» с 1 сентября 2019 года после перехода из казанского «Рубина» за 3 миллиона евро.