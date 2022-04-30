Донецк, 30 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Мариуполе территорию завода «Азовсталь» покинула группа мирных жителей. Об этом 30 апреля передает корреспондент ТАСС с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его данным, всего с завода вышли шесть детей до 14 лет и девятнадцать взрослых.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что 78 жителей Мариуполя за последние восемь часов эвакуировали в Безыменное Новоазовского района ДНР.