Москва, 30 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Российские следователи возбудили уголовное дело против заместителя командира бригады ВСУ, отдававшего приказы об артиллерийских обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обвиняемым оказался первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины лейтенант Николай Янчий.

Ему инкриминируют применения запрещенных средств и методов войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля СК России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Сергея Поступальского. Его обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением.