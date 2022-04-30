Оренбург, 30 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В отношении 20-летнего жителя Оренбурга составлен административный протокол за дискредитацию действий российской армии. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Pravo.ru КоАП РФ

На улице 9 Января этот гражданин демонстрировал мобильный телефон с фотографией флага неизвестной страны. Также он дискредитировал действия Вооружённых сил России на Украине.

Теперь ему грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Как сообщало РЕ, ранее за подобное правонарушение были наказаны несколько уральцев.