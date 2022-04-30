Краснодар, , 18:52 — REGNUM 30 апреля футбольный клуб «Ростов» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Краснодара». Южное дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «быков».

Забитые мячи: Николай Комличенко (4’ Роман Тугарев) — 0:1, Никита Кривцов (14’ Олакунле Олусегун) — 1:1, Игорь Калинин (16’ автогол).

Желтые карточки: Роман Тугарев 45+3’, Александр Селява 49’, Вячеслав Якимов 83’, Владислав Самко 88’.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Адлан Хатуев | Алексей Воронцов | Рафаэль Шафеев | Антон Фролов.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Олег Исаенко, Вячеслав Литвинов, Сергей Петров, Алексей Ионов (Владислав Самко, 80’), Олакунле Олусегун (Руслан Апеков, 68’), Александр Черников, Эдуард Сперцян (Юрий Газинский, 58’), Никита Кривцов (Вячеслав Якимов, 58’), Ираклий Манелов (Леон Сабуа, 68’).

«Ростов»: Сергей Песьяков, Игорь Калинин (Денис Терентьев, 48’), Александр Сильянов, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Данил Глебов, Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян, Роман Тугарев (Степан Мельников, 76’), Кирилл Щетинин (Александр Селява, 28’), Николай Комличенко (Егор Голенков, 75’).

«Краснодар», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 42 очко, обошел «Локомотив» и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 34-мя очками остался на восьмой строчке.