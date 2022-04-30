Минск, , 18:51 — REGNUM В экономике Белоруссии «есть определённые сложно», касающиеся отдельных секторов. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Роман Головченко. belta.by

По его словам, в целом ситуация у белорусских предприятий, попавших под санкции, нормальная.

«Есть у нас факты, и не единичные, когда «санкционные» предприятия, наоборот, работают лучше, чем в прошлом году за счет большего спроса на свою продукцию», — сказал Головченко в комментарии, который распространила пресс-служба правительства Белоруссии.

По словам премьер-министра, есть сложности в отдельных секторах. Например, необходимо «полностью переориентировать маржинальную часть продукции деревообработки, которая раньше шла на Европейский союз». Головченко считает задачу непростой, но решаемой, поскольку есть другие рынки.