30 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 21:45 — REGNUM Объявив России информационную войну, киевский режим не думал, что это решение больно ударит по нему самому. Терроризируя простое население нашей страны многочисленными звонками с угрозами, спам-рассылками и выкладывая в интернет видео с пытками русских солдат, спецслужбы Украины, видимо, не предполагали, чем это в итоге обернётся.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

С первых же дней специальной военной операции популярные чаты в российском сегменте Telegram буквально заполонили анонимные пользователи, которые массово распространяли ссылки на заранее подготовленные паблики, созданные с единственной целью — публиковать фото и видео погибших российских военных. Более того, украинская сторона рассылала кадры солдатских тел их родственникам в Россию, сопровождая это издевательскими высказываниями.

Замысел был очевиден — посеять панику среди жителей России. Однако эффект вышел прямо противоположный. Видя, как украинские солдаты и боевики националистических батальонов, смеясь, пытают связанных российских солдат, а затем убивают их, граждане России не испугались, а преисполнились ярости. И без этой вражеской фашистской пропаганды, но и вслед за этими жуткими кадрами мужчины по всей России начали звонить в военкоматы с просьбой заключить с ними контракт для участия в спецоперации.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Но жажда возмездия стала не единственным следствием попыток Украины устроить информационный террор населения России. Администраторы ряда популярных телеграм-каналов решили отплатить Киеву его же монетой и начали публиковать фото и видео с погибшими украинскими солдатами. В скором времени в Telegram появились уже российские сообщества гуманитарной направленности, где размещают сведения о погибших и пленных, чтобы их родственникам на Украине было проще узнать о судьбе пропавших вэсэушников.

И если контент украинских телеграм-каналов поражал садизмом, то публикации аналогичных российских «телег» шокируют своих подписчиков масштабами потерь украинской армии. Чтобы создать иллюзию тяжелого положения ВС РФ, киевскому режиму приходилось снимать одного и того же погибшего солдата с разных ракурсов и лицом вниз, периодически вновь публиковать старые кадры, выдавая их за новые. У российских ресурсов такой необходимости нет — фото- и видеоматериалов и без того предостаточно.

Российский сегмент Telegram, точнее, заточенная на освещение спецоперации его часть, буквально завален сотнями, если уже не тысячами фото и видео с разорванными в клочья телами солдат ВСУ и националистических батальонов. В отличие от украинского контента, где на 90% всех фото и видео запечатлен один военнослужащий, российские паблики выкладывают снимки, на каждом из которых преимущественно по несколько погибших украинских боевиков. Бывают и более «жесткие» кадры, где можно насчитать под сотню трупов, еще недавно скандировавших «Слава Украине».

Подобные фото и видео идут в российском сегменте Telegram непрерывным потоком. Что удивительно, ведь работа эта, в отличие от украинской стороны, ведется не централизованно, и в кадр попадает малая толика тех потерь, которые несет украинская армия. Но даже с учетом этого кадры с трупами вэсэушников публикуются в телеграм-каналах активными темпами.

Даже беглый анализ украинских и российских «телег» показывает, что кадров с трупами украинских солдат уже в десятки раз больше, чем фото и видео с погибшими российскими воинами. Это, пожалуй, как нельзя лучше передает соотношение потерь сторон. Прибавьте к этому почти 2 тыс. ударов крылатыми ракетами, значительная часть которых пришлась на скопления личного состава ВСУ, и постоянные удары авиацией по укрепрайонам украинских боевиков, последствия которых не попадают на фото и видео. Сложив эти факты воедино, пользователи понимают, что потери вооруженных сил Украины уже исчисляются десятками тысяч погибших солдат, сержантов и офицеров.

Захваченные подземные укрытия ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Особняком в публикациях телеграм-каналов стоят кадры с украинскими солдатами, которые решили сложить оружие. Жители России никогда не забудут, как на «братской» Украине обращались с военнопленными ВС РФ — избитые, замученные голодом, с перемотанным скотчем лицом поверх глаз российские солдаты и офицеры находили в себе силы с достоинством держать себя, несмотря на все издевательства, которые вершили над ними украинские боевики, записывая происходящее на видео.

Ситуация с военнослужащими киевского режима отличается разительным образом — им никто не связывает руки, не завязывает глаза, видно, что к ним никто не применял пыток. Первое, что делают с попавшими в плен вэсэушниками — дают поесть и позвонить родным. Лучше всего всю эту картину описал автор телеграм-канала «Старше Эдды».

«Духом они слабы, ещё ни один на моей памяти не повел себя честно и как мужик. Причем никто их не ломал. Сами, от одного факта плена текут», — написал автор поста, сам находящийся на передовой и периодически рассказывающий о положении дел на своём участке спецоперации.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Его посты нередко переполнены презрением к украинским солдатам. Оно и неудивительно — ещё вчера они записывали «видосики», где словно «Рембо» позировали с переносными зенитно-ракетными комплексами, клялись «резать русню», а попав в плен, тут же справляли нужду прямо в штаны (по словам очевидцев, в прямом, а не переносном смысле — прим. ИА REGNUM). Многие пленные вэсэушники начинают рыдать, как девочки, и проклинать свое командование, хотя никто их даже пальцем не трогал. Такое вот настоящее лицо украинского «солдата».

«За три дня мы (автор поста пишет о своем подразделении — прим. ИА REGNUM) захватили больше 25 пленных и зафиксировали (приблизительно, но с высокой точностью) около 100 уничтоженных вэсэушников. Сколько погибших мы не увидели и какое количество украинцы смогли утащить к себе в тыл, я не знаю, но предполагаю, что как минимум не меньше. Также не готов назвать число «трёхсотых» бойцов збройных сил. Но даже опираясь на эти данные, мы видим, насколько тяжёлые потери у ВСУ. Я уже писал про обречённость в глазах пленных, она понятна и объяснима. Находиться под постоянными ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами — то ещё занятие. Особенно если после авиационного или артиллерийского налёта ты выезжаешь на передок и попадаешь под сосредоточенный огонь стрелкового оружия и минометов», — рассказал о тяжелом положении украинской армии участник боевых действий.

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