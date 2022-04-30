30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 20:02 — REGNUM Проведенная на севере Ирака 18 апреля военная операция «Коготь-Замок», вынесенная ​​на повестку дня после заявления министерства национальной обороны, направлена ​​на пресечение терактов. Министр национальной обороны Хулуси Акар объявил, что Вооруженные силы Турции начали операцию «Коготь-Замок» с земли и с воздуха в целях уничтожения террористов в районах Метина, Зап и Авашин-Басян на севере Ирака. Объявляя о начале операции «Коготь-Замок», министр Акар заявил:

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня ночью наши героические Вооруженные силы Турции начали операцию «Коготь-Замок» против террористов, чтобы предотвратить террористические атаки, осуществляемые на наш народ и силы безопасности с севера Ирака, а также чтобы обеспечить безопасность нашей границы».

Также сообщается, что с начала операции было обезврежено около 65 террористов. Однако в комментариях в социальных сетях отмечалось, что в связи с приближающимися выборами правительство захотело усилить внутренний террор, усилив давление на курдские группы, и нацелилось на увеличение голосов избирателей в свою пользу в результате хаоса, как было на выборах 7 июня 2015 года.

Согласно сообщению информационного агентства Eha Media, в стране будут совершаться террористические акты:

@eha_medya: «В ходе одновременной операции в Мерсине были задержаны 6 террористов, которые готовили взрыв в отместку за операцию «Коготь-Замок».

Хулуси Акар Staff Sgt. Mikki Sprenkle

Журналист, публицист Мустафа Пачал публикует следующий комментарий:

@mpacal: «Которой по счету является операция «Коготь-Замок», проводимая от имени государства, начиная с 1986 года? Я уверен, что те, кто принимают такие решения, сами не знают, какая она по счету. Хватит уже этих сказок о войне с терроризмом.

Это просто комедия, нацеленная на изменение политической повестки своими силами.

Вам не надоело обманывать себя и людей?»

Пользователь по имени Айхан публикует следующий ответ на этот комментарий:

@Ayhan40 404: «Что вы получите взамен на жизни этих солдат?! Это делается, чтобы Эрдоган выдал сирийцам гражданство?! Или для того, чтобы завести в нашу страну свои миллионы?! Может это подготовка к выборам? И вот за это они отдали свои жизни?!».

Пользователь с ником Zambak Karanfil публикует следующий комментарий:

@ZambakKaranfil: «Их цель — сменить повестку дня. В противном случае они проиграют выборы. Они пытались создать такую ​​искусственную повестку дня. Кроме того, они ведут отдельную подготовку к выборам, посещая похороны солдат…».

Пользователь с ником Dede публикует следующие комментарии:

@dedeyi82: «Влиятельный командир объясняет ситуацию следующим образом: «Расчистка этой области откроет замок Гары. Открытие замка Гары также автоматически откроет замок к горному хребту Кандиль. Может, поэтому она называется «Коготь-Замок»…

Я всё думаю над открытием замка Гары! Получается, что предыдущая операция в Гаре провалилась! И они не могут в этом признаться».

Солдат турецкой армии Alexandre Vallaury

@dedeyi82: «Я думаю, что и название операции «Замок» было выбрано в результате планирования военной операции, о которой давно говорят с ДПК, которая будет проводиться постепенно… Насколько невежественным является подход, когда никто не имеет представления о том, что происходит в стране. Если смотреть комплексно, то 42-летний баланс операций совсем не подтверждает этого…».

Пользователь с ником Kaç Dakika oldu публикует следующий комментарий:

@pruvamedya: «Я не понимаю этих партий: 1 из 6 стрел в символике РНП — это национализм, не последовало ни единого объяснения названия операции «Коготь-Замок», инициированной турецкими вооруженными силами, основной целью создания «Хорошей партии» (на словах) — это Идеализм — Национализм. Ни одно слово этой операции не отображает этого. Националистами какого народа они себя считают?».

На что Мустафа Демир публикует следующий ответ:

@mustafad: «Возможно, они националисты народа США и Великобритании».

Эсра Нур Гезгин публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@EsraNurGezgin1: «Им нужно защищать турецкий народ, только где? Да защитит нас Аллах от них. На самом деле уже давно нет предела враждебности внутри политических партий со стороны некоторых политиков по отношению к нашему народу».

Хакан Оздемир публикует следующий комментарий:

@HakanHa00 875 602: «Президент Эрдоган заявил, что: «Целью операции «Коготь-Замок» является гарантирование безопасности границ нашей страны». Но есть и более легкий способ, нужно переселить наших белых балканцев, пакистанцев и афганцев в Сирию в подконтрольные Турции регионы. Под предводительством командира-туркмена. И всё наладится».