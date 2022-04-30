Рига, 30 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Мемориал в честь освободителей Риги в латвийском посёлке Адажи демонтировали неизвестные. Об этом 30 апреля сообщает «Спутник Латвия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Мемориал, посвящённый освобождению Латвии от нацистов, находился примерно в двух километрах от базы НАТО. Речь идет о памятном знаке, который до недавнего времени стоял в возле дороги на Кадагу за мостом через Гаую. На нем была надпись: «Здесь с 6 по 11 октября 1944 года находился командный пункт 1242 стрелкового полка 374 дивизии во время боев за освобождение Риги».

На факт демонтажа обратили внимание жители Адажи.