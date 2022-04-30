Аугсбург, Германия, , 18:35 — REGNUM 30 апреля футбольный клуб «Кельн» в матче регулярного сезона немецкой Бундеслиги разгромил «Аугсбург» со счетом 4:1. Встреча проходила в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена».

Забитыми мячами в составе «Кельна» отметились Ян Тильман (12’ Бенно Шмиц), Марк Ут (15’ Ян Тильман) и Антони Модест (63’ пенальти, 77’ Марк Ут). Единственный гол «Аугсбурга» на 73-й минуте встречи забил 31-летнй немецкий нападающий Флориан Нидерлехнер после передачи Арне Майера.

«Кельн», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 52 очка, поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 35-ю очками остался на четырнадцатой строчке.