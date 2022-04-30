Штутгарт, Германия, 30 апреля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» футбольный клуб «Штутгарт» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграл вничью с «Вольфсбургом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Эмблема ФК «Штутгарт»

Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Ассистенты главного судьи — Норберт Грудзински и Гвидо Клефе.

Составы команд:

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Эндо, Каразор (Мийо, 85’), Томаш, Соса, Калайджич, Томми (Фюрлих, 57’), Мармуш (Ферстер, 57’).

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, Баку, Брукс, Руссийон (ван де Вен, 80’), Шлагер, Арнольд, Крузе (Филипп, 90’), Герхардт (Вранкс, 73’), Нмеча (Нмеча, 73’), Винд.

«Штутгарт», набрав 29 очков, остался на шестнадцатой позиции в зоне вылета. «Вольфсбург» с 38-ю очками временно обошел «Боруссию» и поднялся на двенадцатую строчку.