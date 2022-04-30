Дебальцево, ДНР, , 18:27 — REGNUM При обстреле Дебальцево в Донецкой Народной Республике со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения два мирных жителя. Об этом 30 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела населенного пункта Дебальцево получили ранения два мирных жителя (женщина 1984 г. р. и мужчина 1944 г. р.), — говорится в сообщении. — Повреждено 16 жилых домов, колледж транспортной инфраструктуры, средняя школа №4 и ясли-сад «Сказка».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что ВСУ атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО «Ураган».