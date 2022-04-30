Дортмунд, Германия, , 18:25 — REGNUM 30 апреля дортмундская «Боруссия» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 уступила «Бохуму» со счетом 3:4. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Забитыми мячами в составе «Бохума» отметились Себастьян Полтер (3’ Такума Асано), Геррит Хольтманн (8’ Такума Асано), Юрген Локатия (81’ Милош Пантович) и Милош Пантович (86’ пенальти). Все три гола «шмелей» забил 21-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд на 18-й, 30-й и 62-й минутах соответственно.

Желтые карточки получили Джуд Беллингем, Антони Лосилла, Эрхан Машович, Юлиан Брандт, Том Роте, Симон Цоллер и Антониос Пападопулос. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманном.

Составы команд:

«Боруссия»: Хитц, Загаду, Аканджи, Геррейру (Роте, 84’), Вульф (Карвальо, 86’), Брандт (Мукоко, 88’), Витсель (Пападопулос, 88’), Беллингем, Ройс, Байноу-Гиттенс (Пасслак, 64’), Холанд.

«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Машович, Бокхорн, Лейч, Лосилла, Асано (Цоллен, 72’), Хольманн (Антви-Аджей, 68’), Реджбецай (Ловен, 85’), Пантович, Полтер (Локадия, 72’).