Минск, 30 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс рассматривает Восточно-Европейский регион как место вероятного театра военных действий. Об этом 30 апреля заявили в Минобороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В министерстве прокомментировали планы НАТО по проведению крупных учений «Defender Europe — 2022» на полигонах 19 европейских государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей. Мероприятия запланировано на период с 1 по 27 мая. Также запланированы учения «Быстрый ответ — 2022» и «Словацкий щит — 2022».

В ходе учений альянс проверит готовность инфраструктуры стран Евросоюза к приёму и размещению войск усиления.