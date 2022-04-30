Новосибирск, , 18:19 — REGNUM В новосибирском историческом парке «Россия — моя история» открылась масштабная выставка «Новосибирск — город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На выставке «Новосибирск — город трудовой доблести» Правительство Новосибирской области

«Я изучал военную историю Новосибирской области и особенно много информации получал в 2020 году, когда мы готовили заявку на присвоение Новосибирску этого почётного заслуженного звания — «Город трудовой доблести». Тогда была проделана большая работа учёными, архивариусами, общественниками, коллегами из мэрии Новосибирска и правительства региона, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы дополнили знания о великом подвиге жителей нашей области — подвиге не только боевом, трудовом, но и жизненном, человеческом. Удивительно как люди не просто преодолевали те трудности, которые принесла война, а всё отдавали фронту, победе поддерживали друг друга, заботились о чужих детях, как о своих, занимались развитием культуры, искусства, науки, по сути дела здесь, в Сибири, далеко от фронта создавали не только Победу, но и будущее величие нашего государства».

Выставка посвящена присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести».