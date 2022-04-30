Копенгаген, 30 апреля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Погибшего на Украине наёмника из Дании опознала семья. Об этом 30 апреля телеканалу TV2 сообщил датский МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Министерство иностранных дел вело диалог с семьёй датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они таким образом рассматривают в качестве погибшего», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее датские СМИ сообщали, что наёмник из Дании был уничтожен на Украине. На момент смерти ему было 25 лет. По данным TV2, датчанин погиб в городе Николаев.