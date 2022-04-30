Ханты-Мансийск, 30 апреля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Югре депутат регионального парламента Владимир Зиновьев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») задекларировал 27 рублей дохода за 2021 год. Сведения о доходах парламентариев опубликованы на сайте думы ХМАО.

dumahmao.ru Владимир Зиновьев

Однако в задекларированном за 2021 год имуществе Зиновьева обозначены два автомобиля — Mercedes-Benz и Hyundai Santa, а также три нежилых строения площадью 65,1 кв. м, 651,4 кв. м и 133,8 кв. м. Квартира площадью более 93 кв. м находится в пользовании.

Самым состоятельным депутатом думы ХМАО по итогам 2021 года стал Степан Пыталев («Единая Россия»), доходы которого составили в 2021 году более 402 млн рублей. В его собственности — две квартиры площадью 87,9 и 140,5 кв. м, нежилое здание на 5,7 тысяч кв. м и трансформаторная подстанция.

На втором месте депутат Андрей Осадчук («Единая Россия»), задекларировавший почти 200 млн рублей дохода. В его собственности зафиксировано несколько единиц техники, 14 крупных земельных участков и масса иной недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым состоятельным депутатом Госдумы РФ от Югры по итогам 2021 года вновь оказался председатель комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»), задекларировавший 38,6 млн рублей дохода.