Генуя, Италия, , 18:14 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Сампдория» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Колли, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Мортен Торсбю, Стефано Сенси, Альбин Экдаль, Антонио Кандрева, Франческо Капуто, Абдельхамид Сабири.

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Маттиа Бани, Хоан Васкес, Мортен Френдруп, Лео Эстигор, Надим Амири, Калеб Экубан, Стефано Стураро, Милан Бадель, Пабло Гальдамес, Маттиа Дестро.

В последний «Дженоа» и «Сампдория» играли между собой 10 декабря в матче семнадцатого тура итальянской Серии А. Тот матч завершился уверенной победой «Сампдории» со счетом 3:1.