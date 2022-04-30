Новосибирск, , 18:10 — REGNUM В Новосибирской области могут сменить регионального мусорного оператора. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Законодательного собрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агенко.

Вывоз мусора Government-nnov.ru

Агеенко считает, что нужно лишить статуса действующего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и выбрать двух-трех новых регоператоров — для того, чтобы избежать монополизма.

По его оценке, Новосибирская область оказалась в ситуации мусорного коллапса.

«Работники МинЖКХ фиксируют бесконечные нарушения графиков вывоза мусора. Жители города жалуются на антисанитарию и заваленные мусором контейнерные площадки. Необходимо разобраться в истинных причинах такого коллапса», — сказал Агеенко.

Председатель парламента Андрей Шимкив поручил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании строительного комитета.