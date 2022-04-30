Анкара, 30 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом 30 апреля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Управление коммуникаций президента Турции.

Un.org Антониу Гутерреш

В сообщении говорится, что Гутерреш проинформировал турецкого лидера о своих переговорах в Москве и Киеве.

Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по Гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи готова оказать Турция.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля президент РФ Владимир Путин заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что переговоры с украинской стороной продолжаются, они идут параллельно с проведением Россией спецоперации на Украине.