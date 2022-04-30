Вашингтон, 30 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В США члены Республиканской партии постепенно отказываются от поддержки НАТО. Об этом пишет газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Издание сравнила результаты голосования в палате представителей конгресса по резолюциям в поддержку НАТО, и выяснило, что раньше против голосовали примерно втрое меньше республиканцев. По мнению авторов материала, эта тенденция означает «заметный отход Республиканской партии от НАТО в последние годы, поскольку позиции, которые когда-то считались частью либертарианского фронта, стали доктриной для растущей части партии».

По версии издания, причиной является изоляционистская политика некоторых лидеров республиканцев, в частности, экс-президента Дональда Трампа.