Брюссель, 30 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Европейский союз может предложить введение эмбарго на поставки российской нефти к концу 2022 году, а не в ближайшее время, как говорилось ранее. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации агентство, Евросоюз будет постепенно вводить новые ограничения на импорт российской нефти, а эмбарго будет предложено к концу 2022 года.

Ранее ряд западных СМИ сообщали, что страны Евросоюза приступят к вводу поэтапного эмбарго.