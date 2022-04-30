Кемерово, , 17:56 — REGNUM В Кемерове 3 мая будет организована работа дополнительных автобусов до городских кладбищ. Об этом сообщили в мэрии.

Абрам Архипов. Радоница (фрагмент). 1892

«Около кладбищ запланировано дежурство экипажей ГИБДД, стоянка личного транспорта будет ограничена соответствующими дорожными знаками», — уточнили в администрации муниципалитета.

Кемеровчан просят воспользоваться общественным транспортом. Кладбища обеспечат водой, для посетителей приобретут 20 тысяч мешков для мусора и инструмент — их можно будет получить у смотрителей.