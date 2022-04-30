Неаполь, Италия, , 17:54 — REGNUM 30 апреля «Наполи» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Сассуоло» из Реджо-нель-Эмилии со счетом 6:1. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

«Наполи» (сс) RonnyK

Забитыми мячами в составе неаполитанского клуба отметились Калиду Кулибали (7’ Лоренцо Инсинье), Виктор Осимхен (15’ Лоренцо Инсинье), Ирвинг Лосано (19’ Виктор Осимхен), Дрис Мертенс (21’ Мариу Руй, 54’ Фабиан Руис) и Амир Ррхамани (80’ Джованни Ди Лоренцо). Единственный гол «Сассуоло» за 87-й минуте встречи забил французский центральный полузащитник Максим Лопес после передачи Доменико Берарди.

Составы команд:

«Наполи»: Оспина, Руй (Гулам, 82’), Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо (Заноли, 82’), Руис (Демме, 77’), Лосано (Политано, 77’), Мертенс, Замбо-Ангисса, Инсинье, Осимхен (Эльмас, 77’).

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Мюлдюр, Кирикеш (Айхан, 46’), Феррари, Лопес, Джуричич (Энрике, 25’), Фраттези (Маньянелли, 72’), Распадори, Берарди, Скамакка (Дефрель, 46’).