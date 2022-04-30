Нижние Серги, Свердловская область, , 17:54 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области погибла молодая сотрудница полиции. Об этом пишут СМИ.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Тело женщины нашли ночью 30 апреля на берегу реки Бисерть. Перед этим, вечером 29 апреля, она ушла со знакомым мужчиной на рыбалку.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что гражданка находилась в декретном отпуске. О пропаже женщины в полицию сообщила её мать. Тело было найдено ночью со следами насилия в километре от посёлка Первомайского. Преступление может иметь бытовой характер. Полицейские устанавливают причастных к его совершению.

Старший помощник главы областного следственного управления СКР Александр Шульга добавил, что по факту гибели гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело.