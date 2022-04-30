Нижние Серги, Свердловская область, 30 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Нижних Сергах Свердловской области погибла молодая сотрудница полиции. Об этом пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Тело женщины нашли ночью 30 апреля на берегу реки Бисерть. Перед этим, вечером 29 апреля, она ушла со знакомым мужчиной на рыбалку.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что гражданка находилась в декретном отпуске. О пропаже женщины в полицию сообщила её мать. Тело было найдено ночью со следами насилия в километре от посёлка Первомайского. Преступление может иметь бытовой характер. Полицейские устанавливают причастных к его совершению.

Старший помощник главы областного следственного управления СКР Александр Шульга добавил, что по факту гибели гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело.