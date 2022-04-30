Москва, 30 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели 186 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 186 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 290,4 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в федеральном оперативном штабе сообщили, что российские медики подтвердили 7363 новых случая заражения SARS-CoV-2 за истекшие сутки.