Донецк, , 17:55 — REGNUM Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело против группы пленных иностранных наёмников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело возбуждено в отношении граждан Великобритании и подданного Королевства Марокко. Иностранцев арестовали. Их обвиняют «в наёмничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР».

Обвиняемые находятся под стражей и дают показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России оценили численность иностранных наёмников на стороне Киева. В боевых действиях на Украине их участвует более 7 тысяч.

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