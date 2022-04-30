Донецк, 30 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело против группы пленных иностранных наёмников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

Дело возбуждено в отношении граждан Великобритании и подданного Королевства Марокко. Иностранцев арестовали. Их обвиняют «в наёмничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР».

Обвиняемые находятся под стражей и дают показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России оценили численность иностранных наёмников на стороне Киева. В боевых действиях на Украине их участвует более 7 тысяч.