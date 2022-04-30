Новосибирск, 30 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области клиентские службы Пенсионного фонда России будут работать в майские праздники. Как уточнили в ПФР, график составлен для того, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Семья

Так, с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские службы Новосибирской области будут работать по обычному графику — с 8:30 до 17:15 (время местное).

Приём заявлений на новое пособие будет организован в праздничные дни мая и в филиалах МФЦ региона.