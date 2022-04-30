Берлин, 30 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Американские военные проводят занятия с украинскими военнослужащими, сообщает Das Erste.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

Обучение организовано на территории Германии. Украинским солдатам объясняют. Как пользоваться западным оружием, в частности, артиллерийскими орудиями.

По информации СМИ, сейчас занятия проходят в двух группах по 50 человек в каждой. Педагоги — 160 военнослужащих Нацгвардии Флориды. Ранее они уже находились на территории Украины до начала российской спецоперации.